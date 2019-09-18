18.09.2019 - 02:53 |
Levent Üzümcü’den muhteşem performans
Levent Üzümcü, “Anlatılan Senin Hikâyendir” adlı oyunla, Bucalı sanatseverlerle buluştu.
Müzikli performansıyla izleyenleri adeta zaman tüneline götüren Üzümcü, izleyenleri güldürürken hüzünlendirdi. Üzümcü daha sonra oyunun hikâyesini anlatan kitabını imzaladı. İmza gününe katılan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Üzümcü’ye teşekkürlerini sundu.
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