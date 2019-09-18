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    HaberlerEgeLevent Üzümcü’den muhteşem performans
    18.09.2019 - 02:53 |

    Levent Üzümcü’den muhteşem performans

    Levent Üzümcü, “Anlatılan Senin Hikâyendir” adlı oyunla, Bucalı sanatseverlerle buluştu.

    Levent Üzümcü’den muhteşem performans

    Müzikli performansıyla izleyenleri adeta zaman tüneline götüren Üzümcü, izleyenleri güldürürken hüzünlendirdi. Üzümcü daha sonra oyunun hikâyesini anlatan kitabını imzaladı. İmza gününe katılan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Üzümcü’ye teşekkürlerini sundu.

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