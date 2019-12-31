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    HaberlerEge Haberleri Lezzet âşıklarının buluşma noktası
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    31.12.2019 - 00:03 |

    Lezzet âşıklarının buluşma noktası

    Kırçiçeği, 2020’ye yeni lezzetlerle giriyor. Özellikle fırında cevizli tahinli kabak tatlısı, yeni yılın aranan lezzeti olacak

    Lezzet âşıklarının buluşma noktası

    Geleneksel mutfağın önde gelen markası Kırçiçeği’nin geniş lezzet yelpazesine kattığı yeni tatlar menüde yerini aldı. Yaklaşık 1700 yıldır dünya yemek kültürünün vazgeçilmezi olan çorbaları, 35 yıllık tecrübe ile harmanlayıp kendi suyunda pişirerek servis eden Kırçiçeği, menüsüne insan sağlığına mucizevi faydaları olan ‘dil çorbası’nı ekledi.

    Kendi tesislerinden temin edilen sağlıklı, doğal, taze etlerle hazırladığı lezzetlere ise, ‘lahmacun kebap’ı kattı. Ayrıca; çıtır kavurmalı, çıtır kavurmalı yumurtalı, çıtır kavurmalı kaşarlı, kokoreçli ve kıymalı üç yumurtalı olarak beş yeni pide çeşidini de beğeniye sundu. 

    Lezzet âşıklarının buluşma noktası

    İki yeni ana yemek

    Kırçiçeği şefleri tarafından özel olarak hazırlanan tatlılara da bir yenisi eklendi. Kırçiçeği’nin yeni tatlı olarak kış mevsiminde tadına doyum olmayan kabağı seçti. Ayrıca fırında cevizli tahinli kabak tatlısı da yeni yılın süprizleri arasında yer aldı.

    Kırçiçeği’nin yeni menüsündeki ana yemeklere ise nohutlu gerdan haşlama ve ciğer şiş damgasını vuracak.

    Ayrıca mönüde her beklentiye cevap verebilecek lezzetler var. Bol çeşitli kahvaltı servisiyle başlayan güne, taze yeşillikler, özenle dilimlenmiş peynirler hatta kinoa ile harmanlanmış salatalarla devam edebilirsiniz.

     

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