02.01.2020 - 07:50 |
Lezzetli Kış Şöleni yeni yıla renk kattı
Bu yıl ilk kez gerçekleşen “Lezzetli Kış Şöleni”, 20-31 Aralık tarihleri arasında on binlerce kişiyi Kültürpark’ta ağırladı.
Bu yıl ilk kez gerçekleşen “Lezzetli Kış Şöleni”, 20-31 Aralık tarihleri arasında on binlerce kişiyi Kültürpark’ta ağırladı. Sevdiklerine hediye almak ve yeni lezzetler tatmak isteyenlerin adresi olan Lezzetli Kış Şöleni misafirleri, 2019 yılının son günlerine rengarenk veda etti. Ziyaretçiler, onur konuğu il Hatay’ın da en özel lezzetlerini tattı. 12 gün boyunca on binlerce kişiyi ağırlayan Lezzetli Kış Şöleni, ziyaretçilerini 2019’un son günlerinde mutluluk verdi.
Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...Beşiktaş'ta trafik ışıklarının araçlar için yeşil yandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucunda yola fırlayan kadın aynı istikametteki minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.