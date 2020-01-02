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    HaberlerEge Haberleri Lezzetli Kış Şöleni yeni yıla renk kattı
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    02.01.2020 - 07:50 |

    Lezzetli Kış Şöleni yeni yıla renk kattı

    Bu yıl ilk kez gerçekleşen “Lezzetli Kış Şöleni”, 20-31 Aralık tarihleri arasında on binlerce kişiyi Kültürpark’ta ağırladı.

    Lezzetli Kış Şöleni yeni yıla renk kattı

    Bu yıl ilk kez gerçekleşen “Lezzetli Kış Şöleni”, 20-31 Aralık tarihleri arasında on binlerce kişiyi Kültürpark’ta ağırladı. Sevdiklerine hediye almak ve yeni lezzetler tatmak isteyenlerin adresi olan Lezzetli Kış Şöleni misafirleri, 2019 yılının son günlerine rengarenk veda etti. Ziyaretçiler, onur konuğu il Hatay’ın da en özel lezzetlerini tattı. 12 gün boyunca on binlerce kişiyi ağırlayan Lezzetli Kış Şöleni, ziyaretçilerini 2019’un son günlerinde mutluluk verdi.

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