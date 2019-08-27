Lezzetli miras

Karşıyaka Belediyesi, Yamanlar domatesinin tanıtımı için şenlik düzenlendi. Geçmişi 150 yıl öncesine uzanan yerli tohumlarla üretilen, ince kabuklu ve sulu domates, tezgahları süsledi. Şenliğe katılına üreticiler, domatesi yetişitirmenin zahmetli olduğunu, gelecek nesillere aktarmak için çaba gösterdiklerini ifade etti. 30 dönüm tarlada domates yetiştirdiğini belirten evli ve iki çocuk babası Selim Balcı, tohumun dedelerinden kaldığını anlattı, “Domates, Yamanlar’a özgü, merkezi yerlerde ektiğimizde yetişmiyor. Temiz su ve hayvan gübresi istiyor” dedi. Üreticilerden Mehmet Şahin de belediyeye teşekkür etti, “Karşıyaka halkı Yamanlar domatesini tanıdı. Emeklerimizin karşılığını alıyoruz” dedi. Başkan Cemil Tugay da şenliği ziyaret edip tezgahları dolaştı, üreticiyle sohbet etti.