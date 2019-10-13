Lider Gümüşhane’de

Gümüşhane Yenişehir Stadı’nda Mustafa İlker Coşkun’un yöneteceği müsabaka saat 14.00’te başlayacak. Teknik Direktör İsmail Ertekin, zorlu bir dış saha karşılaşmasına çıkacaklarını belirterek, “Takımıma inanıyorum. Elbette her rakibe saygı duyuyoruz ancak kazanıp liderliğimizi perçinlemek istiyoruz” dedi.