03.11.2019 - 01:56 |
Lider Manisa evinde
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta deplasmanda Başkent Akademi’yi 1-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda da Payasspor’u eleyen namağlup lider Manisa Futbol Kulübü bugün evinde Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.
Mümin Özkasap Tesisleri’nde Şeref Taştan’ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Teknik Direktör İsmail Ertekin, “En yakın rakibimiz Samsunspor’un 6 puan önünde lideriz ancak bu maçıda kazanacağız” dedi.
Arnavutköy'de yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi...Arnavutköy'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.