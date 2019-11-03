BİST98.463-0,01EURO6,390,19USD5,720,08ALTIN278,090,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeLider Manisa evinde
    03.11.2019 - 01:56 |

    Lider Manisa evinde

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta deplasmanda Başkent Akademi’yi 1-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda da Payasspor’u eleyen namağlup lider Manisa Futbol Kulübü bugün evinde Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.

    Lider Manisa evinde

    Mümin Özkasap Tesisleri’nde Şeref Taştan’ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Teknik Direktör İsmail Ertekin, “En yakın rakibimiz Samsunspor’un 6 puan önünde lideriz ancak bu maçıda kazanacağız” dedi.

    Arnavutköy'de yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi...Arnavutköy'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
    daha fazla video için
    2 Kasım 2019 Magazin Bülteni2 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yakınları sinir krizi geçirdi... Çöp kamyonun altında kalarak can verdi

    Yakınları sinir krizi geçirdi... Çöp kamyonun altında kalarak can verdi

    81 İlden Geleceğe Nefes Ol kampanyasına büyük ilgi... Peki Geleceğe Nefes Ol kampnayası nedir?

    81 İlden Geleceğe Nefes Ol kampanyasına büyük ilgi... Peki Geleceğe Nefes Ol kampnayası nedir?

    YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

    YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

    Dün akşamdan beri devam ediyor! Şimdi de yol kapandı

    Dün akşamdan beri devam ediyor! Şimdi de yol kapandı

    Sıradaki Haber