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    HaberlerEge Haberleri Lider Manisa FK 3 puanla kapatacak
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    14.12.2019 - 00:00 |

    Lider Manisa FK 3 puanla kapatacak

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son iki maçında GMG Kırklarelispor’la golsüz berabere kalıp evinde İnegölspor’a 2-0 kaybeden lider Manisa Futbol Kulübü, bugün ilk yarının son maçında Sancaktepe Futbol Kulübü’ne konuk olacak.

    Lider Manisa FK 3 puanla kapatacak

    15 Temmuz Stadı’nda Tarık Güldal’ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Teknik Direktör İsmail Ertekin, mutlak galibiyetle dönmek istediklerini belirtti.

    Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
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