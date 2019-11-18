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    HaberlerEge HaberleriLider Manisa FK hız kesmedi
    18.11.2019 - 01:23 |

    Lider Manisa FK hız kesmedi

    Lider Manisa FK hız kesmedi

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, takipçilerinden Yeni Çorumspor deplasmanında da 2-0 galip gelerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Ligdeki galiyet sayısını 12’ye çıkaran siyah beyazlılar bu galibiyetle puanını da 37’ye çıkardı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısında 59. dakikada yakaladığı penaltıyı Nizamettin Çalışkan’ın vuruşuyla gole çeviren Manisa ekibi, 86. dakikada Sinan Kurumuş’un attığı golle de maçın skorunu belirledi. Siyah beyazlılar galiyet serisini de bu maçla 7’ye çıkarmış oldu.

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