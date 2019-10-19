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    HaberlerEgeLider Manisa koltuğu bırakmayacak
    19.10.2019 - 01:50 |

    Lider Manisa koltuğu bırakmayacak

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, bugün Pendikspor’u konuk edecek.

    Lider Manisa koltuğu bırakmayacak

    Mümin Özkasap Spor Tesisleri’nde saat 15.00’te başlayacak mücadeleyi Batuhan Gültek yönetecek. Ligde bu sezon oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Manisa FK, topladığı 22 puanla en yakın rakibinin 4 puan önünde zirvede yer alıyor. İç sahada çıktığı 4 karşılaşmayı da kazanan siyah beyazlılarda Teknik Direktör İsmail Ertekin, taraftarları önünde yine galip gelmeyi istediklerini belirterek, “Güzel futbolla kazanıp rakiplerle aramızdaki farkı açmak istiyoruz” dedi.

    Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.
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    18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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