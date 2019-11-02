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    HaberlerEgeLider Pınar KSK Telekom’u ağırlıyor
    02.11.2019 - 02:08 |

    Lider Pınar KSK Telekom’u ağırlıyor

    ING Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 5 maçı da kazanan tek takım olarak liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, bugün Türk Telekom’u ağırlayacak.

    Lider Pınar KSK Telekom’u ağırlıyor

    Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 15.15’te başlayacak.

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