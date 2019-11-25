“Liderliği yine devralacağız”

TFF 3. Lig 3. Grup’ta deplasmanda Modafen FK’ya 1-0 yenilerek liderliği Karacabey BLD’ye kaptıran Nazilli Belediyespor’da Teknik Direktör Yavuz İncedal, puan kaybını geride bırakarak yollarına devam edeceklerini belirtti. Maçın ilk 30 dakikasındaki 3 net gol pozisyonundan yararlanamadıklarını belirten İncedal, “Mutlak 3 puan çıkarabileceğimiz bir maçtı. Rakibimiz sadece kapandı ve bizim oyun kurmamızı bekledi. Ne yazık ki golden sonra golden önce olduğu gibi kapanan rakibimizi açamadık. Beklemediğimiz bir puan kaybı yaşadık. Kayıpları geride bırakmayı başarabilen bir ekibiz. Bu mağlubiyetten ders çıkararak zirve yürüyüşümüzü sürdürmeye devam edeceğiz. Liderliği yeniden devralacağız” dedi.