Ligin en az gol yiyen takımı Denizlispor

Süper Lig’de iyi başladığı sezonda 4 maçtır galibiyete hasret kalan, son 3 karşılaşmanın 2’sinde evinde 1-0 mağlup olmanın şokunu yaşayan Yukatel Denizlispor, ligin en az gol yiyen takımı olarak teselli buldu. Yeşil siyahlılar, ligdeki 18 takım arasında ilk 6 haftanın kalesinde en az gol gören ekibi oldu. Denizlispor’da kaleci Stackhowiak ve defans hattı, 6 maçta rakip forvetlere yalnız 3 kez gol izni verdi. Polonyalı file bekçisi, bu periyotta 3 penaltı kurtarmayı da başardı.