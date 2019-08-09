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    HaberlerEgeLimonatalar Eylem’den
    09.08.2019 - 02:57

    Limonatalar Eylem’den

    Bornova Belediye Başkanı İduğ, otizmli Eylem’in ev yapımı limonatalarını satması için pazaryerinde yer tahsis etti

    Limonatalar Eylem’den

    Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu temsili olarak teslim ettiği Eylem’e verdiği ikinci sözü de tuttu. Ziyaret sırasında evde limonata yaptığını anlatan Minik Eylem’e satış yapması için yer tahsis edildi.

    11 yaşındaki otizmli Eylem Şentürk, yaptığı ev yapımı limonatayı Bornova Merkez Pazaryeri’nde satmanın mutluluğunu yaşadı. Başkan Mustafa İduğ da Eylem’i Merkez Pazaryeri’nde yalnız bırakmadı.

    Sözlerini tutuyor

    Eylem’in limonatalarından içen Başkan İduğ, “Eylem gibi özel bireylerin toplumun ve sosyal hayatın içerisinde olması, insanlarla iletişime geçmesi çok önemli. Bu anlamda minik kızımız Eylem, tüm ailelere örnek olmalı” diye konuştu.

    Eylem, Başkan İduğ’a kendi yaptığı alçıdan kelebek hediye etti.

    23 Nisan’da gerçekleşen ziyaret sırasında Eylem, Başkan Mustafa İduğ’dan Bornova Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın gri olan rengininin daha sıcak renklerle değiştirilmesini istemiş, isteği kısa sürede yerine getirilmişti.

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