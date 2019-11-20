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    HaberlerEge HaberleriLiseli öğrenciler matematik öğretiyor
    20.11.2019 - 02:05 |

    Liseli öğrenciler matematik öğretiyor

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret eden ve maddi ihtiyacı olan öğrenciler için hazırladığı projesini anlatan lise öğrencisi Gürel Arı, arkadaşlarıyla birlikte ilkokul öğrencilerine ücretsiz matematik eğitimi vermeye başladı.

    Liseli öğrenciler matematik öğretiyor

    Merkez Kütüphanesi’nde 10.00-12.00 saatleri arasında ders veren gençler, okullar açıldıktan sonra da devam etmek istiyor.

    Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladıAntalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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    19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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