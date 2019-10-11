11.10.2019 - 02:20 |
Liselilerden örnek proje
Amerikan Koleji Lise 3. sınıf öğrencisi Gürel Arı, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti, ilkokul öğrencilerine yönelik sosyal sorumluluk projesini anlattı.
3 ve 4. sınıf öğrencilerine matematik eğitimi vermek isteyen başarılı öğrenci, imkanı olmayan öğrencilere arkadaşlarıyla birlikt matematik dersi vermek istediklerini söyledi. Öğrencilerin örnek davranışından memnuniyet duyan Başkan Sandal da, “Sizin gibi gençler bizlerin umudunu artırıyor. Üzerimize ne düşüyorsa yaparız” dedi.
Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.