Liselilerden örnek proje

3 ve 4. sınıf öğrencilerine matematik eğitimi vermek isteyen başarılı öğrenci, imkanı olmayan öğrencilere arkadaşlarıyla birlikt matematik dersi vermek istediklerini söyledi. Öğrencilerin örnek davranışından memnuniyet duyan Başkan Sandal da, “Sizin gibi gençler bizlerin umudunu artırıyor. Üzerimize ne düşüyorsa yaparız” dedi.