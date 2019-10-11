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    HaberlerEgeLiselilerden örnek proje
    11.10.2019 - 02:20 |

    Liselilerden örnek proje

    Amerikan Koleji Lise 3. sınıf öğrencisi Gürel Arı, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti, ilkokul öğrencilerine yönelik sosyal sorumluluk projesini anlattı.

    Liselilerden örnek proje

    3 ve 4. sınıf öğrencilerine matematik eğitimi vermek isteyen başarılı öğrenci, imkanı olmayan öğrencilere arkadaşlarıyla birlikt matematik dersi vermek istediklerini söyledi. Öğrencilerin örnek davranışından memnuniyet duyan Başkan Sandal da, “Sizin gibi gençler bizlerin umudunu artırıyor. Üzerimize ne düşüyorsa yaparız” dedi.

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