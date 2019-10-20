20.10.2019 - 00:08 |
Livaneli rüzgarı
Konak Belediyesi Edebiyat Söyleşileri’nin konuğu Zülfü Livaneli oldu. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye ilgi büyüktü.
Etkinlikte Livaneli’in hayat öyküsünü anlatan kısa bir film izletildi. Livaneli’nin üretken bir sanatçı ve 22. dönem milletvekili olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Abdül Batur, “Yüreği sanat için atan birinin siyasette söyledikleri, söyleyecekleri de toplum için çok önemli.
Livaneli ile aynı çağda yaşamaktan onur duyuyorum” dedi. Etkinliğin sonunda Batur, üzerinde Türk motifleri bulunan özel bir vazoyu Livaneli’ye hediye etti.
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