05.11.2019 - 01:27 |
Liyakat’in konuğu Cıvaoğlu ile Özkök
Dört yılı aşkın bir süredir iş ve sanat hayatında önemli isimleri ağırlayan Liyakat Sohbetler, gazeteci-yazar Gözde Yener Birman’ın moderatörlüğünde düzenlenecek olan Afili Sorular’la Güveri Civaoğlu ile Ertuğrul Özkök’ü konuk edecek. 13 Kasım Çarşamba Günü Ege Palas Otel’de yapılacak etkinlikte katılımcıların bağışlarıyla Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) yardım edilecek.
Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.