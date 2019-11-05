Liyakat’in konuğu Cıvaoğlu ile Özkök

Dört yılı aşkın bir süredir iş ve sanat hayatında önemli isimleri ağırlayan Liyakat Sohbetler, gazeteci-yazar Gözde Yener Birman’ın moderatörlüğünde düzenlenecek olan Afili Sorular’la Güveri Civaoğlu ile Ertuğrul Özkök’ü konuk edecek. 13 Kasım Çarşamba Günü Ege Palas Otel’de yapılacak etkinlikte katılımcıların bağışlarıyla Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) yardım edilecek.