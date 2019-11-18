Loda, kente çok yakışıyor

Modern mağazacılık prensibiyle hareket eden Loda Mobilya, 20 yıllık tecrübe ve kalitesini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. Büyüme ve gelişme temelli politikasıyla ilerleyişini sürdüren Loda Mobilya hedef büyüterek, İzmir’deki ikinci mağazasını Şehitler Caddesi’nde açmaya hazırlanıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak, Loda Mobilya Ege Bölge Bayisi Can Serçe ve ekibiyle birlikte Şehitler Caddesi’nde yeni bir showroom açacaklarını dile getirdi, “Her aşaması titizlikle yürütülen çalışmalarımız doğrultusunda İzmir’e yakışacak konsept mağazamızı müşterilerimizle buluşturacak olmanın mutluluğun ve heyecanını yaşıyoruz. Aralık ayı içinde yeni bir showroom alanıyla müşterilerimiz ve çözüm ortaklarımızla buluşmaya hazırlanıyoruz. Tarihi kimliği olan bir binada ve geniş bir alanda yeni koleksiyonlarımızı beğeniye sunacağız. Loda tarz olarak İzmirliler’in beklentileri ile örtüşüyor ve İzmir’e çok yakışıyor” dedi.

Hedef yurtdışı

Karaçak, mağazada yatak odalarından yemek odasına, TV ünitelerinden koltuk gruplarına kadar çok geniş bir ürün yelpazesinin yer aldığını söyledi. Loda’nın yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da beğenildiğini ve talep gördüğünü belirten Davut Karaçak, şöyle devam etti: “Biz 2019 yılında politikamızı istikrarlı büyüme hedefi üzerine konumlandırdık. Bu kapsamda hem yurtiçi, hem de yurtdışında birçok çalışmamız ve yatırımımız oldu. Uluslararası alanda Amerika, İngiltere ve Rusya’da mağaza açmak istiyoruz. Orada hali hazırda çalıştığımız firmalar var, ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde bu ülkelerde mağazalar açarak hizmet ağımızı genişleteceğiz.” Can Serçe de, “Müşteri odaklı bir çalışma prensibi benimsiyor, tüm aşamaları bu vizyonla yürütüyoruz” diye konuştu.