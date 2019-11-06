Logo, üç istifa getirdi

Komisyonda yer alan AK Parti meclis üyeleri Dilek Yıldız Büyükdağ, Sema Yeşilçimen ve Çile Özkul, “Toplumsal hassasiyetlerin dikkate alınmaması ve değişiklik önerilerinin ısrarla karşılık bulmamasını neden göstererek komisyon üyeliklerinden istifa etti. Aynı zamanda AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı’nı yürüten Meclis Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, istifaların ardından yaptığı açıklamada toplumsal hassasiyetlerin, Türk milletinin manevi değer ve ahlak anlayışının hiçe sayıldığı bir uygulamanın, bir ayıbın parçası olamayacaklarını vurguladı.