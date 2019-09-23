Lösemili Ayten’e doğum günü

İZMİR’in Ödemiş ilçesinde lösemi hastası 6 yaşındaki Ayten Oruç’a sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Başına elbisesine uygun pembe peruk takılan Ayten, mahalle sakinlerinden oluşan orkestranın müziğiyle, gönlünce eğlendi. Belediye Başkanı Mehmet Eriş de, gecede minik Ayten’le dans etti, ona moral verdi. Oruç gecede, ‘Pamuk prenses’ kıyafeti ve pembe bir tuvalet giydi.