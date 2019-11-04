Lösemili çocuklar için maske taktılar

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Torbalı Belediyesi, LÖSEV’in bu yılki sloganıyla bir video çekimi gerçekleştirdi. “Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım” diyen yönetici ve çalışanlar kampanyaya destek verdi. Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, “Lösemi bulaşıcı değil ve tedavi edilebilir” dedi.