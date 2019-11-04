04.11.2019 - 07:50 |
Lösemili çocuklar için maske taktılar
Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Torbalı Belediyesi, LÖSEV’in bu yılki sloganıyla bir video çekimi gerçekleştirdi.
Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Torbalı Belediyesi, LÖSEV’in bu yılki sloganıyla bir video çekimi gerçekleştirdi. “Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım” diyen yönetici ve çalışanlar kampanyaya destek verdi. Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, “Lösemi bulaşıcı değil ve tedavi edilebilir” dedi.
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.