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    HaberlerEgeLösemili çocuklara destek
    03.11.2019 - 02:04 |

    Lösemili çocuklara destek

    Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve belediye çalışanları, hijyenik maske takarak lösemi hastası çocuklar için düzenlenen ‘Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım’ sloganıyla düzenlenen kampanyaya destek verdi.

    Lösemili çocuklara destek

    Löseminin çağın en sık görülen hastalıklarından biri olduğunu söyleyen Başkan İnce, “Toplum olarak lösemili çocuklara doğru bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Elimizden gelen gayreti gösterip onları hayata döndürmeliyiz” diye konuştu.

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