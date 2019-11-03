03.11.2019 - 02:04 |
Lösemili çocuklara destek
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve belediye çalışanları, hijyenik maske takarak lösemi hastası çocuklar için düzenlenen ‘Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım’ sloganıyla düzenlenen kampanyaya destek verdi.
Löseminin çağın en sık görülen hastalıklarından biri olduğunu söyleyen Başkan İnce, “Toplum olarak lösemili çocuklara doğru bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Elimizden gelen gayreti gösterip onları hayata döndürmeliyiz” diye konuştu.
Arnavutköy'de yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi...Arnavutköy'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.