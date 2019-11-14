14.11.2019 - 01:00 |
‘Lösemili çocukların farkındayız’
Urla Belediye Spor Kulübü U-14 takımı, Torbalı Gücü U-14 takımı ile karşı karşıya geldi. Urla 12 Eylül Stadyumu’ndaki karşılaşma öncesi her iki takımın da oyuncuları örnek bir davranışa imza attı. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’na farkındalık yaratmak için sahaya maske ile çıkan futbolcular seyircilerden büyük alkış aldı.
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