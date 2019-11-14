‘Lösemili çocukların farkındayız’

Urla Belediye Spor Kulübü U-14 takımı, Torbalı Gücü U-14 takımı ile karşı karşıya geldi. Urla 12 Eylül Stadyumu’ndaki karşılaşma öncesi her iki takımın da oyuncuları örnek bir davranışa imza attı. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’na farkındalık yaratmak için sahaya maske ile çıkan futbolcular seyircilerden büyük alkış aldı.