BİST104.8280,82EURO6,330,24USD5,740,10ALTIN270,18-0,29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri‘Lösemili çocukların farkındayız’
    14.11.2019 - 01:00 |

    ‘Lösemili çocukların farkındayız’

    ‘Lösemili çocukların farkındayız’

    Urla Belediye Spor Kulübü U-14 takımı, Torbalı Gücü U-14 takımı ile karşı karşıya geldi. Urla 12 Eylül Stadyumu’ndaki karşılaşma öncesi her iki takımın da oyuncuları örnek bir davranışa imza attı. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’na farkındalık yaratmak için sahaya maske ile çıkan futbolcular seyircilerden büyük alkış aldı.

    Şanlıurfa Valisi Erin, patlama sonrası açıklamalarda bulundu.Şanlıurfa Valisi Erin: "Patlama sonrası 17 personelimiz hastanede tedavi altında"
    daha fazla video için
    13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte 47. son bölümde eleme potası

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte 47. son bölümde eleme potası

    Emine Erdoğan ABD ziyaretine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu

    Emine Erdoğan ABD ziyaretine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu

    Son dakika | Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

    Son dakika | Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

    İkna edilen terörist teslim oldu

    İkna edilen terörist teslim oldu

    Sıradaki Haber