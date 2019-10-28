28.10.2019 - 07:50 |
LÖSEV seminerleri yoğun ilgi gördü
Farkındalık yaratmak ve vatandaşların lösemiye duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında LÖSEV yetkilileri, Bayraklı’da eğitim seminerleri verdi.
Farkındalık yaratmak ve vatandaşların lösemiye duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında LÖSEV yetkilileri, Bayraklı’da eğitim seminerleri verdi. Toplantılarda vakfın çalışmaları, hasta olan biri için yapılması gerekenler ve sağlıklı yaşam gibi konularda katılımcılara bilgiler aktarıldı. Seminerleri toplam 770 kişi takip etti.
Beşiktaş'ta ağaç devrildi, yol kapandıBeşiktaş'ta yol kenarında bulunan bir ağacın dalı koparak yola devrildi. Yolda o sırada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.