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    HaberlerEgeLÖSEV seminerleri yoğun ilgi gördü
    28.10.2019 - 07:50 |

    LÖSEV seminerleri yoğun ilgi gördü

    Farkındalık yaratmak ve vatandaşların lösemiye duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında LÖSEV yetkilileri, Bayraklı’da eğitim seminerleri verdi.

    LÖSEV seminerleri yoğun ilgi gördü

    Farkındalık yaratmak ve vatandaşların lösemiye duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında LÖSEV yetkilileri, Bayraklı’da eğitim seminerleri verdi. Toplantılarda vakfın çalışmaları, hasta olan biri için yapılması gerekenler ve sağlıklı yaşam gibi konularda katılımcılara bilgiler aktarıldı. Seminerleri toplam 770 kişi takip etti.

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