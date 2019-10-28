LÖSEV seminerleri yoğun ilgi gördü

Farkındalık yaratmak ve vatandaşların lösemiye duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında LÖSEV yetkilileri, Bayraklı’da eğitim seminerleri verdi. Toplantılarda vakfın çalışmaları, hasta olan biri için yapılması gerekenler ve sağlıklı yaşam gibi konularda katılımcılara bilgiler aktarıldı. Seminerleri toplam 770 kişi takip etti.