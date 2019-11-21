‘Mabedimize dönmek istiyoruz’

Töraydın, “Ligde zirve ile aramızda 6 puanlık bir fark var. Son 3 haftada hanemize puan yazdıramadık fakat lig geçen sezona oranla denk güçlerin yarıştığı daha zor bir maraton haline geldi. Sonuna kadar istikrarını koruyan başarıya ulaşacak” dedi. Öte yandan, Altay isminin Alsancak Stadı ile özdeşleşmiş olduğunu söyleyen Töraydın, “Alsancak Stadı’nın tahsisi için her platformda çalışıyoruz” diye konuştu. Ödenek sıkıntısının çözüldüğünü de belirten Töraydın, “Başkanımız projenin en başından bu yana büyük emek harcadı. Yönetim olarak da tahsis konusunda büyük mücadele veriyoruz. Taraftarımız Alsancak konusunda hassas ve sabırsız olabiliyor. Bu yıl Süper Lig’e çıkıp rakiplerimizi mabedimiz Altay Alsancak Stadı’nda ağırlamak istiyoruz” dedi.