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    HaberlerEge Haberleri Maça Beşlisi coşturdu
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    03.01.2020 - 00:40 |

    Maça Beşlisi coşturdu

    İzmir’de yeni yıl, Kordon Çankaya’da da coşkuyla kutlandı.

    Maça Beşlisi coşturdu

     Yaklaşık 200 kişiden oluşan davetliler, yeni yılı Maça Beşlisi’nin 1960, 70 ve 80’li yılların unutulmaz parçalarıyla karşıladı. Hoş geldin kokteyliyle başlayan gecede konuklar, konsere coşkuyla eşlik etti.

    Maça Beşlisi coşturdu

    Maça Beşlisi coşturdu


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