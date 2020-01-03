03.01.2020 - 00:40 |
Maça Beşlisi coşturdu
İzmir’de yeni yıl, Kordon Çankaya’da da coşkuyla kutlandı.
Yaklaşık 200 kişiden oluşan davetliler, yeni yılı Maça Beşlisi’nin 1960, 70 ve 80’li yılların unutulmaz parçalarıyla karşıladı. Hoş geldin kokteyliyle başlayan gecede konuklar, konsere coşkuyla eşlik etti.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.