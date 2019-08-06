Macaristan, İzmir boyozunu tadacak

İzmirli iş adamları Murat Akarsular, Egemen Pamukçu ve Özgür Özçalabı ortaklığında Macaristan’da açacakları ilk şube için heyecanlı olduklarını dile getiren Mim Grup Ceo’su Musa Turan, “Yunanistan’dan sonra Avrupa’daki ikinci şubemiz olacak. En geç iki ay sonra açılacak” dedi. Her şehrin damak tadına uygun olarak ürünler seçtiklerini belirten Turan, şöyle devam etti:

‘Baklava da olacak’

“Yeni şubemizde patlıcanlı boyoz gibi toplamda 15 çeşit boyozumuz olacak. Yeni şubede yalnızca boyoz değil, Antep Baklavası gibi Türkiye’nin diğer tanınmış lezzetlerine de yer vereceğiz. Biz istiyoruz ki boyozun bu ünü İzmir’in, Türkiye’nin dışına çıksın. Sevilen bu lezzet dünyanın her yerine ulaşsın, tüm çabamız bunun için.”