'Maddi manevi destek bekliyoruz'

Basketbolda namağlup tek takım olarak zirvede yer aldıklarını, Avrupa Kupasında da grup lideri olduklarını belirten Başkan Büyükkarcı, “Basketboldaki başarıya futbol da katıldı. Soner Tolungüç’ün takımın başına geçmesinden sonra 7 maçta tek yenilgi alıp tehlikeli bölgeden çıktık. Play Off hattına girdik. İyi yoldayız, hayalimdeki Karşıyaka’yı izliyorum ama gerekli desteği bulamıyorum” diye sitem etti. “Bu kadar güzel sonuçlar alırken camiamızdan, bizi sevenlerden gerekli desteği tam olarak göremiyoruz, bu da bizleri üzüyor” diye sözlerine devam eden Başkan Büyükkarcı, “Basketbol kombine satışları iyi gitti ancak diğer branşlarda beklentinin altında kaldık. Sponsorumuz Pınar’ın desteği dışında tüm yük yönetim kurulu üyelerimin omzunda.



‘Katkı sağlamalıyız’



Başarırsak ‘Biz başaracağız’. Bu yüzden her kesimden maddi ve manevi destek görmek istiyoruz. Oyuncularımız, teknik heyetimiz ve emeği geçen herkes bunu hak ediyor. Biz büyük bir camiayız ve birlikte zorlukların üstesinden gelebiliriz. Büyüklüğümüzü göstermeli ve her şey güzel giderken kulübümüze katkı sağlamalıyız” şeklinde konuştu.