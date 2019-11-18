Maden sektörü İzmir’de buluştu

Çalıştayda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, ekonomik kalkınmanın devam ettirilebilmesi için sürdürülebilir madencilik politikalarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi. EMİB Başkanı Mevlüt Kaya da, 15 sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiğini aktardı, “Madencilikle ilgili makine ihracatımız da çok büyüdü. 140 milyar dolarlık sanayi ihracatının 45 milyar doları sektörümüz üzerinden gerçekleşiyor” dedi. l AA