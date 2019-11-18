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    HaberlerEge HaberleriMaden sektörü İzmir’de buluştu
    18.11.2019 - 01:54 |

    Maden sektörü İzmir’de buluştu

    Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin (EMİB) ‘Hayatımız Maden’ sloganıyla düzenlediği 3. Madencilik Çalıştayı, İzmir’deki bir otelde başladı.

    Maden sektörü İzmir’de buluştu

    Çalıştayda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, ekonomik kalkınmanın devam ettirilebilmesi için sürdürülebilir madencilik politikalarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi. EMİB Başkanı Mevlüt Kaya da, 15 sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiğini aktardı, “Madencilikle ilgili makine ihracatımız da çok büyüdü. 140 milyar dolarlık sanayi ihracatının 45 milyar doları sektörümüz üzerinden gerçekleşiyor” dedi. l AA

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