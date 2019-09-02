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    HaberlerEgeMaden sektöründen ‘birliktelik’ çağrısı
    02.09.2019 - 02:43

    Maden sektöründen ‘birliktelik’ çağrısı

    Maden sektöründen ‘birliktelik’ çağrısı

    Madencilik sektörünün temsilcileri, kamuoyundan gelen tepkiler konusunda ortak bir açıklama yaptı. Sektörün önde gelen isimleri, “Biz madenciler olarak ‘maden veya çevre’ demiyoruz, biliyoruz ki ‘veya’ dediğimizde birinden vazgeçmek zorundayız. Oysa biz ne madenden ne de çevreden vazgeçebiliriz” dedi.
    Sektöre yatırım yapan yatırımcıların ve madencilerin hedef gösterildiğini belirten paydaşlar, “Sağlıkları, çevreleri ve sosyal yaşantılarının geleceğinden endişe duyan yöre halkıyla, çatışarak verimli bir madencilik sürdürmenin mümkün olması düşünülemez. Ülkemizin maden ihtiyacını karşılayabilmek, dışa bağımlılığı azaltabilmek için sürdürülebilir bir maden üretimini gerçekleştirmek zorundayız. Bunun için faaliyetleri yasaklamak, üretimi engellemek yerine, sürdürülebilir bir çevre, insan sağlığı ve sürdürülebilir bir üretim zincirini iyi yöneterek amacımıza ulaşabiliriz” ifadesini kullandı.

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