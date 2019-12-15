Madeni işleyip satmak kazandırır

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez düzenlediği ‘Madenciliği Konuşuyoruz Çalıştayı’nda; sektörün ekonomideki yeri, politikası ve somut sonuçları tartışıldı. Ülke gündemini meşgul eden madenlerin çıkarılması ilgili konuların masaya yatırıldığı çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Ülkeye istihdam ve girdi sağlıyor ancak sektörün büyük tahribatı var. Bunun mimimize edilmesi gerekiyor. Madenin ham olarak değil, işlenip satılması da çok önemli” dedi.

Kimse bize danışmıyor

Madencilik yasasında değişiklik yapılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Gürün, “İl genelinde 641 maden ocağı var. 333’ü ormanlarımızda yer alıyor. Yüzde 9.3’ü arkeolojik sit, kültürel sit ve ÖÇK alanlarında bulunuyor. Kimse bize danışmadan ruhsat veriyor” diye konuştu. l CAVİT AKGÜN DHA