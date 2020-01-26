BİST122.142-0,33EURO6,56-0,17USD5,940,12ALTIN300,460,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Mağdur vatandaşa belediyeden dost eli
    ABONE OL
    26.01.2020 - 00:02 |

    Mağdur vatandaşa belediyeden dost eli

    Burhaniye’de geçtiğimiz günlerde çıkan yangında evi yanan ihtiyaç sahibi vatandaşın evi, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlendi.

    Mağdur vatandaşa belediyeden dost eli

    Ev tekrar kullanılabilir şekilde teslim edildi. Belediye ekiplerine teşekkür eden vatandaş, yapılan hizmetin çok değerli ve gurur verici olduğunu belirtti. Başkan Ali Kemal Deveciler, “Mağdurların her zaman yanındayız” diye konuştu.

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
    daha fazla video için
    Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

    Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Sıradaki Haber