26.01.2020 - 00:02 |
Mağdur vatandaşa belediyeden dost eli
Burhaniye’de geçtiğimiz günlerde çıkan yangında evi yanan ihtiyaç sahibi vatandaşın evi, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlendi.
Ev tekrar kullanılabilir şekilde teslim edildi. Belediye ekiplerine teşekkür eden vatandaş, yapılan hizmetin çok değerli ve gurur verici olduğunu belirtti. Başkan Ali Kemal Deveciler, “Mağdurların her zaman yanındayız” diye konuştu.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.