Mahall Bomonti’den dört fırsat

Körfez manzarası ve tarihi Bomonti fabrikasıyla iç içe konumuyla ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralayan projede; 1+0’dan 3+1’e balkonlu veya teraslı daire seçenekleri ile teknolojik donanımlı modern ofisler yer alıyor. Başta opera ve tiyatro salonu olmak üzere sosyal alanları ile de dikkat çeken Mahall Bomonti İzmir’de, bin kişilik gösteri alanı, sinema, alışveriş mağazaları, tenis kulübü, koşu ve bisiklet yolu ile asırlık ağaçların bulunduğu toplam 30 bin metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Ayrıca projeye dahil olan Doğuş Grubu da, Bomontiadayı İstanbul’dan sonra ilk kez Mahall Bomonti İzmir projesi ile İzmirlilerle buluşturacak. d.ream, ünlü restoran markalarını tarihi dokunun içerisinde modern yorumla yaşatacak.



Alsancak’a 10 dakika



Proje lokasyonu ile de öne çıkıyor. Mahall Bomonti İzmir Alsancak’a 10 dakika, İZBAN, metro ve tramvayın Halkapınar’daki buluşma noktasına 5 dakikalık yürüme mesafesinde yer alıyor. Aynı zamanda projeden havalimanına da kolay ulaşım sağlanıyor