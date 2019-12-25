BİST113.1530,87EURO6,610,11USD5,950,01ALTIN286,970,97
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Mahall Bomonti’den dört fırsat
    ABONE OL
    25.12.2019 - 01:51 |

    Mahall Bomonti’den dört fırsat

    Türkerler Holding, Mahall Bomonti İzmir projesinde yeni yıl kampanyası başlattı. Dört 4’lük projeden dört 4’lük fırsat kampanyası’nda; 0 faiz, 60 ay vade, yüzde 25 indirim ve yüzde 10 peşinat sunuluyor.

    Mahall Bomonti’den dört fırsat

    Körfez manzarası ve tarihi Bomonti fabrikasıyla iç içe konumuyla ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralayan projede; 1+0’dan 3+1’e balkonlu veya teraslı daire seçenekleri ile teknolojik donanımlı modern ofisler yer alıyor. Başta opera ve tiyatro salonu olmak üzere sosyal alanları ile de dikkat çeken Mahall Bomonti İzmir’de, bin kişilik gösteri alanı, sinema, alışveriş mağazaları, tenis kulübü, koşu ve bisiklet yolu ile asırlık ağaçların bulunduğu toplam 30 bin metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Ayrıca projeye dahil olan Doğuş Grubu da, Bomontiadayı İstanbul’dan sonra ilk kez Mahall Bomonti İzmir projesi ile İzmirlilerle buluşturacak. d.ream, ünlü restoran markalarını tarihi dokunun içerisinde modern yorumla yaşatacak.

    Alsancak’a 10 dakika

    Proje lokasyonu ile de öne çıkıyor. Mahall Bomonti İzmir Alsancak’a 10 dakika, İZBAN, metro ve tramvayın Halkapınar’daki buluşma noktasına 5 dakikalık yürüme mesafesinde yer alıyor. Aynı zamanda projeden havalimanına da kolay ulaşım sağlanıyor

    Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
    daha fazla video için
    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Öğretmenlere ödül modeli! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu...

    Öğretmenlere ödül modeli! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu...

    Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

    Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

    18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

    18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Sıradaki Haber