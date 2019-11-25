‘Mahalle bizim okul da bizim’

İzmir’in Konak İlçesine bağlı Gürçeşme Mahallesi Muhtarı Sumru Benligül, Leman Alptekin İlköğretim Okulu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği okul boyama etkinliğine, katkıda bulundu. Mahalle sakinlerinin de katıldığı etkinlikte, çocukların iyi bir eğitim ve öğretim yılı geçirmeleri için harekete geçtiklerini belirten Benligül, “Mahalleliler boya fırçalarını elimize alarak bir nebze olsun destek olmak için kollarımızı sıvadık. Okul bizim, mahalle bizim, çocuklar bizim” dedi.