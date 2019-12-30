Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Saruhanlı ilçe merkezinde yağışlı havalarda su taşkını yaşanabilecek mahallelerde yağmur suyu ızgarası montajı yaptı. Çalışmaları MASKİ İlçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan da yerinde takip etti.