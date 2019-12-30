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    HaberlerEge Haberleri Mahallelerde yağmur suyu önlemi tamam
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    30.12.2019 - 00:00 |

    Mahallelerde yağmur suyu önlemi tamam

    Mahallelerde yağmur suyu önlemi tamam

    Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Saruhanlı ilçe merkezinde yağışlı havalarda su taşkını yaşanabilecek mahallelerde yağmur suyu ızgarası montajı yaptı. Çalışmaları MASKİ İlçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan da yerinde takip etti.

    Adana'da camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldıSon dakika haberine göre: Adana'nın Kozan ilçesinde, il genelinde gece yarısı etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak konusunda cami hoparlörlerinden halka uyarı yapıldı.
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