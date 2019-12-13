Mahalleli istedi çalışmalar başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı’nın Kızılkaya Mahallesi’nde yağışlardan sonra toprak kaymalarının yaşandığı köy meydanında istinat duvarı yapmaya başladı. Kızılkaya Muhtarı Mehmet Ali Avcı, “Talebimizi iletmemizin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra çalışmalar başladı. Başkan Özlem Çerçioğlu’na tüm mahalleliler olarak çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.