13.12.2019 - 00:01 |
Mahalleli istedi çalışmalar başladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı’nın Kızılkaya Mahallesi’nde yağışlardan sonra toprak kaymalarının yaşandığı köy meydanında istinat duvarı yapmaya başladı. Kızılkaya Muhtarı Mehmet Ali Avcı, “Talebimizi iletmemizin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra çalışmalar başladı. Başkan Özlem Çerçioğlu’na tüm mahalleliler olarak çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.