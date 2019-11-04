04.11.2019 - 07:50 | | DHA
Mahmut, şifayı Muğla’da buldu
ESKİŞEHİR’de kalp hastası olarak dünyaya gelen 1.5 aylık Mahmut Musey bebek, Muğla’da geçirdiği 5 saatlik zor ameliyatın ardından yaşama tutunmayı başardı.
ESKİŞEHİR’de kalp hastası olarak dünyaya gelen 1.5 aylık Mahmut Musey bebek, Muğla’da geçirdiği 5 saatlik zor ameliyatın ardından yaşama tutunmayı başardı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar’ın 5 saatlik açık kalp ameliyatı sonrası minik Mahmut, sağlığına kavuştu. Harmandar, “Denizli, Aydın, Kütahya, Uşak, Afyon, Antalya dahil pek çok ilde bu kadar kompleks yeni doğan açık kalp ameliyatları yapılamadığı için hastalar, bizi tercih ediyor” dedi.
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.