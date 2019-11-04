Mahmut, şifayı Muğla’da buldu

ESKİŞEHİR’de kalp hastası olarak dünyaya gelen 1.5 aylık Mahmut Musey bebek, Muğla’da geçirdiği 5 saatlik zor ameliyatın ardından yaşama tutunmayı başardı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar’ın 5 saatlik açık kalp ameliyatı sonrası minik Mahmut, sağlığına kavuştu. Harmandar, “Denizli, Aydın, Kütahya, Uşak, Afyon, Antalya dahil pek çok ilde bu kadar kompleks yeni doğan açık kalp ameliyatları yapılamadığı için hastalar, bizi tercih ediyor” dedi.