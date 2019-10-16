Makamını alıp yollara düştü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, muhtarlarla ve vatandaşlarla yüz yüze görüşüp taleplerini en kısa sürede çözüme ulaştırmak amacıyla makam odasını minibüse taşıdı. İçinde çalışma masası, bilgisayar, muhtarlar ve vatandaşların oturacağı koltukların yer aldığı, güneş panelleriyle harcadığı elektriğin bir bölümünü üreten seyyar makamın ilk durağı Buca’nın Akıncılar, İnönü, Adatepe ve Cumhuriyet mahalleleri oldu. Vatandaşlarla ve muhtarlarla tek tek görüşen, notlar alan Soyer’e Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe eşlik etti.

Yerinde çözüm

Talepleri yerinde görmeyi istediğini belirten Büyükşehir Başkanı, “Sıkıntıyı, talebi yerinde görünce daha farklı bir çözümü ortaya çıkabiliyor. Vatandaşlarımızla yakın temasta bulunduğumuz için çok mutluyum. Muhtarlarımızla birlikte çalışırsak vatandaşın derdine derman üretiriz. Biz muhtarlarımızı kılavuzumuz, rehberimiz gibi görüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki 4.5 yıl en çok muhtarlara kulak verecek, onları dinleyecek, duyacak. Çünkü onların her biri kendi mahallesinin sorununu en iyi bilen insanlar. Bu araç ve proje bunun için yapıldı” dedi.

Sözünü tuttu

Başkan Soyer, kentin sorunlarını çözmek için canla başla çalıştıklarını ifade etti, “Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Bucalıların otobüs sefer sıklığının artması ile ilgili talepleri var. Aralık’ta 30, 2020 yılında 80 otobüs daha alarak sefer sayısını sıklaştıracağız. İlçenin ulaşım sıkıntısı asıl metro hattının devreye girmesiyle çözülecek” şeklinde konuştu. Başkan Soyer’i mahallelerinde gördükleri için çok mutlu olduğunu söyleyen İnönü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Meçu da, “Başkanımızdan randevu istemiştik. Kendisi en kısa sürede ekibini toparlayıp geleceğini söylemişti. Verdiği sözü tuttu” diye konuştu.