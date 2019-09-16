Makedonya’nın gözü Egeli ihracatçılarda

Balkanlarda Avrupa’nın kapısı konumundaki Kuzey Makedonya, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve Yönetim Kurulu üyelerini Üsküp’te VİP heyet şeklinde ağırladı. Egeli ihracatçılar Başbakan Zoran Zaev, Dış Yatırımlar Bakanları Zorica Apostolska, Elvin Hasan, Tarım, Orman ve Su Bakanı Trajan Dimkovski, Kuzey Makedonya Ekonomi Odası Başkanı Branko Azeski ve Gazi Baba Belediye Başkanı Boris Georgievski ile bir araya geldi.

Heyet, Zaev’den, Makedonya’ya Türk narenciye ürünlerinin ihracatında uygulanan 8 bin ton kotanın artırılması, gazlı içecekler ve meyve sularındaki gümrük vergisinin kaldırılması, hafta sonu Makedonya gümrüklerinin çalışması sözünü aldı. Bakan Apostolska’dan yapacakları yatırımlara verilecek teşvikleri öğrendi.

Türk asıllı bakan Hasan

Tarım, Orman ve Su Bakanı Dimkovski da, iki ülke arasında Tarım Yürütme Komitesi Toplantıları’nın düzenleneceğini dile getirdi, Makedonya kabinesinin tek Türk asıllı bakanı Elvin Hasan da, Serbest Ticaret Anlaşması’nın kapsamını genişletme çalışmalarını başlatacaklarını müjdeledi. Çok verimli bir iş seyahati gerçekleştirdiklerini belirten Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, “İki ülkenin Tarım Bakanlıkları Tarım Yürütme Komitesi Toplantıları’nı başlatma kararı aldı” şeklinde konuştu.