MAKTEK Fuarı’yla İzmir’de 500 milyon dolar iş hacmi

Makina sektörünün Ege Bölgesi’nde önemli bir konumda bulunduğunu belirten TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “İzmir ve bölge; otomotiv, savunma, havacılık, kalıp, ambalaj, gıda, ağaç işleme ve mobilya üretiminden yüksek pay alıyor. Fuar kapsamında 60’ın üzerinde ülkeden 35 bini aşkın ziyaretçi ve katılımcıya ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Ar-ge destekli inovasyon harikası ürünler görücüye çıkacak” dedi. l İZMİR AA