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    HaberlerEgeMAKTEK Fuarı’yla İzmir’de 500 milyon dolar iş hacmi
    05.10.2019 - 02:22 |

    MAKTEK Fuarı’yla İzmir’de 500 milyon dolar iş hacmi

    Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (TİAD) işbirliği ve Makina İmalatçıları Birliği’nin (MİB) desteğiyle 9-12 Ekim’de fuarizmir’de düzenlenecek olan MAKTEK İzmir’de, 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratmak hedefleniyor.

    MAKTEK Fuarı’yla İzmir’de 500 milyon dolar iş hacmi

    Makina sektörünün Ege Bölgesi’nde önemli bir konumda bulunduğunu belirten TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “İzmir ve bölge; otomotiv, savunma, havacılık, kalıp, ambalaj, gıda, ağaç işleme ve mobilya üretiminden yüksek pay alıyor. Fuar kapsamında 60’ın üzerinde  ülkeden 35 bini aşkın ziyaretçi ve katılımcıya ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Ar-ge destekli inovasyon harikası ürünler görücüye çıkacak” dedi. l İZMİR AA

     

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    4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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