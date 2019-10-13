BİST99.0280,25EURO6,501,08USD 5,880,80ALTIN281,830,54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeMAKTEK’te Norm rüzgarı
    13.10.2019 - 00:47 |

    MAKTEK’te Norm rüzgarı

    MAKTEK İzmir 2019 Fuarı, makine ve imalat sanayisinin temsilcilerini bir araya getirdi.

    MAKTEK’te Norm rüzgarı

    Norm Holding bünyesinde faaliyet gösteren Nedu Kalıp ve NRM Mühendislik Makine firmaları da fuardaki yerini aldı. Norm Holding, dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcilerini standında ağırladı. En yeni teknolojileri fuar katılımcılarına sunan Norm, ihracat odaklı yeni iş bağlantıları kuruyor.

    Varank açmıştı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açılışı yapılan MAKTEK Fuarı’nda CNC ve universal talaşlı imalat makinaları, sac işleme makinaları, kesici takımlar, takım tutucular, CAD/CAM, PLM yazılımları, ölçü aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanları, kaynak ve kesme ekipmanları, kaynak makinaları, yedek parça, ısıl işlem donanımları, taşıma sistemleri, yağlama ve soğutma sistemleri sergileniyor.

    Antalya'da sıcaklık 33 dereceyi gördü!Türkiye'nin farklı bölgelerinde sağanak beklenirken, Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.
    daha fazla video için
    13 Ekim 2019 Magazin Bülteni13 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Biber gazlı, demirli, sopalı baskın anı kamerada

    Biber gazlı, demirli, sopalı baskın anı kamerada

    Eşinden boşandı paraşütle atlayarak kutladı

    Eşinden boşandı paraşütle atlayarak kutladı

    Son dakika | Terör örgütü köşeye sıkışınca Karayılan'dan çağrı geldi

    Son dakika | Terör örgütü köşeye sıkışınca Karayılan'dan çağrı geldi

    Arı kovanları içinde eroin ele geçirildi

    Arı kovanları içinde eroin ele geçirildi

    Sıradaki Haber