MAKTEK’te Norm rüzgarı

Norm Holding bünyesinde faaliyet gösteren Nedu Kalıp ve NRM Mühendislik Makine firmaları da fuardaki yerini aldı. Norm Holding, dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcilerini standında ağırladı. En yeni teknolojileri fuar katılımcılarına sunan Norm, ihracat odaklı yeni iş bağlantıları kuruyor.

Varank açmıştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açılışı yapılan MAKTEK Fuarı’nda CNC ve universal talaşlı imalat makinaları, sac işleme makinaları, kesici takımlar, takım tutucular, CAD/CAM, PLM yazılımları, ölçü aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanları, kaynak ve kesme ekipmanları, kaynak makinaları, yedek parça, ısıl işlem donanımları, taşıma sistemleri, yağlama ve soğutma sistemleri sergileniyor.