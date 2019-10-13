13.10.2019 - 00:47 |
MAKTEK’te Norm rüzgarı
MAKTEK İzmir 2019 Fuarı, makine ve imalat sanayisinin temsilcilerini bir araya getirdi.
Norm Holding bünyesinde faaliyet gösteren Nedu Kalıp ve NRM Mühendislik Makine firmaları da fuardaki yerini aldı. Norm Holding, dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcilerini standında ağırladı. En yeni teknolojileri fuar katılımcılarına sunan Norm, ihracat odaklı yeni iş bağlantıları kuruyor.
Varank açmıştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açılışı yapılan MAKTEK Fuarı’nda CNC ve universal talaşlı imalat makinaları, sac işleme makinaları, kesici takımlar, takım tutucular, CAD/CAM, PLM yazılımları, ölçü aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanları, kaynak ve kesme ekipmanları, kaynak makinaları, yedek parça, ısıl işlem donanımları, taşıma sistemleri, yağlama ve soğutma sistemleri sergileniyor.
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