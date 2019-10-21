Malezya yolcusu

Yarışma öncesi çok heyecanlı olduğunu ve Türkiye’yi temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını söyleyen Pekmezci, “Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edip dereceyle dönmek istiyorum” dedi. Miss&Mr Model Of Turkey Kurucu Başkanı Akif Örük de, “Modellerimizin Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil etmesi bizim için büyük bir onur” diye konuştu. 22 Ekim-10 Kasım günleri arasında arasında diğer ülkelerin güzelleriyle kampa girecek olan Pekmezci, finalde, Türkiye’nin eşsiz kültürünü yansıtan bir kostüm giyecek.