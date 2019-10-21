21.10.2019 - 01:15 |
Malezya yolcusu
MIss&Mr Model of Turkey 2019 birincisi Çağla Pekmezci, Türkiye’yi Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenecek olan Miss Tourism International Güzellik Yarışması’nda temsil edecek.
Yarışma öncesi çok heyecanlı olduğunu ve Türkiye’yi temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını söyleyen Pekmezci, “Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edip dereceyle dönmek istiyorum” dedi. Miss&Mr Model Of Turkey Kurucu Başkanı Akif Örük de, “Modellerimizin Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil etmesi bizim için büyük bir onur” diye konuştu. 22 Ekim-10 Kasım günleri arasında arasında diğer ülkelerin güzelleriyle kampa girecek olan Pekmezci, finalde, Türkiye’nin eşsiz kültürünü yansıtan bir kostüm giyecek.
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