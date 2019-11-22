BİST106.588-0,20EURO6,30-0,12USD5,710,27ALTIN268,770,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriMandalina ikram ettiler
    23.11.2019 - 00:04 |

    Mandalina ikram ettiler

    Mandalina ikram ettiler

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Toplantısı’nda Menderes Belediyesi’nin standını ziyaret etti, ikram edilen Gümüldür satsuma mandalinasının tadına baktı.

    Menderes Belediyesi tarafından bugün düzenlenecek olan Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali’nin tanıtımı için kurulan alanda Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’la bir araya gelen Kılıçdaroğlu, festivalin maskotları Mandi ve Mandila’yla da bir araya geldi.

    ‘En iyi hizmetleri sunuyoruz’

    Başkan Mustafa Kayalar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun desteğine teşekkür etti, “Onun liderliğinde Menderesimiz için en iyi hizmetleri sunmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

    22 Kasım 2019 Haftanın Özeti22 Kasım 2019 Haftanın Özeti
    daha fazla video için
    22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sevgili Geçmiş 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sırlar bir bir açığa çıkıyor

    Sevgili Geçmiş 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sırlar bir bir açığa çıkıyor

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar

    Asgari Ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücrete yeni yılda ne kadar zam gelecek?

    Asgari Ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücrete yeni yılda ne kadar zam gelecek?

    Göç İdaresinden yabancıların kimlik süreleri ile ilgili açıklama

    Göç İdaresinden yabancıların kimlik süreleri ile ilgili açıklama

    Sıradaki Haber