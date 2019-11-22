Mandalina ikram ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Toplantısı’nda Menderes Belediyesi’nin standını ziyaret etti, ikram edilen Gümüldür satsuma mandalinasının tadına baktı.

Menderes Belediyesi tarafından bugün düzenlenecek olan Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali’nin tanıtımı için kurulan alanda Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’la bir araya gelen Kılıçdaroğlu, festivalin maskotları Mandi ve Mandila’yla da bir araya geldi.

‘En iyi hizmetleri sunuyoruz’

Başkan Mustafa Kayalar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun desteğine teşekkür etti, “Onun liderliğinde Menderesimiz için en iyi hizmetleri sunmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.