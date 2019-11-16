Mandalinanın cennetinde festival zamanı

Menderes Belediyesi, 23 Kasım Cumartesi günü Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali düzenleyecek. Gümüldür Eski Köy Merkezi’nde yapılacak festivalde, mandalinayla ilgili çeşitli ürünler stantlarda yerini alacak. Festivalin maskotu Mandi, katılımcıları karşılayacak. Kortej yürüyüşüyle başlayacak etkinlik Dj Erdem’in performansıyla devam edecek.

Tiyatro, dans gösterileri ve yarışmalar ve Ersin Show festivale renk katacak. Efendi ve Melike Erbey’in şarkılarıyla coşkusunun doruğa çıkacağı etkinlik, Fondip’in konseri ile son bulacak.

Herkesi festivale davet eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Menderes’imizin önemli ürünleri arasında yer alan, Gümüldür satsuma mandalinamız ve ondan elde edilen onlarca çeşit ürünü festivalimizde sunacağız” dedi.