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    HaberlerEge Haberleri Mandalinayla dikkat çekti
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    08.12.2019 - 00:05 |

    Mandalinayla dikkat çekti

    Seferihisar Belediyesi, fuarda konuklarına kilolarca mandalina ikram etti.

    Mandalinayla dikkat çekti

    Başkan İsmail Yetişkin, zeytinyağı, mandalina kurusu, mandalina lokumu, lavanta yağı, lavanta sabunu ve Gödence üzümü gibi yöresel ürünlerle ilçeyi tanıtma olanağı bulduklarını, ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

    Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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    7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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