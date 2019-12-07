08.12.2019 - 00:05 |
Mandalinayla dikkat çekti
Seferihisar Belediyesi, fuarda konuklarına kilolarca mandalina ikram etti.
Başkan İsmail Yetişkin, zeytinyağı, mandalina kurusu, mandalina lokumu, lavanta yağı, lavanta sabunu ve Gödence üzümü gibi yöresel ürünlerle ilçeyi tanıtma olanağı bulduklarını, ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.