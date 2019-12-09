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    HaberlerEge Haberleri Mandi ile Mandila konukları karşıladı
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    09.12.2019 - 07:50 |

    Mandi ile Mandila konukları karşıladı

    Menderes Belediyesi, 13. Travel Turkey İzmir Fuarı’nda ilçeye özgü çeşitli ürünleri fuar ziyaretçileriyle buluşturdu.

    Mandi ile Mandila konukları karşıladı

    Menderes Belediyesi, 13. Travel Turkey İzmir Fuarı’nda ilçeye özgü çeşitli ürünleri fuar ziyaretçileriyle buluşturdu. Tarihsel, turistik ve kültürel alanların da tanıtımını gerçekleştirdi. Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali’nin maskotları Mandi ve Mandila da fuar süresince çeşitli sürprizlerle katılımcılarla bir araya geldi. Tanıtım çalışmalarını önemsediklerini kaydeden Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Menderesimizin tüm güzelliklerini ziyaretçilerle buluşturduk. Binleri ağırladığımız fuarda çok olumlu geri dönüşler aldık” şeklinde konuştu.

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