Manisa, Alman devini bekliyor

İş dünyası ve Manisalılar, fabrikanın istihdama büyük katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi. Yatırımın iş dünyası açısından umut verici olduğunu kaydeden Ege İhracatçılar Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu, “Manisa Organize Sanayi Bölgesi, altyapısı ve tüm imkanlarıyla bu yatırıma hazır. İyi bir döviz girdisi ile birlikte böyle bir firmanın burada yatırım yapması hem Türkiye’nin hem de Manisa’nın reklam değerini artıracaktır” dedi.



Manisa Esnaf Sanatkarlar Odası ve Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz de, “5 bin işçinin çalışacağı bir potansiyelden bahsediyoruz. Manisa’da yöneticilerin buna hazırlıklı olması lazım. Orada çalışan insanları Manisa’da barındırmalıyız. Manisa’daki imar revize uygulaması sorunu yıllardır kanayan yaradır. İki merkez ilçe ve Büyükşehir Belediyesi’nin kısa zamanda bu imar sorununu çözmesi gerekir” diye konuştu. Volkswagen’in Manisa’daki yatırımının yaklaşık 1 milyar euronun üzerinde olması bekleniyor. l nevra uçkaç DHA