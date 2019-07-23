Manisa BŞB özlem bu sene bitsin





Manisa Büyükşehir Belediyespor’un 2018-2019 sezonunun değerlendirmesini yapar mısınız?

Fatih Tanfer: Manisa Büyükşehir Belediyespor futbolcu yapısıyla deneyim, kapasite ve oyuncularındaki beceri farkıyla bu ligin en güçlü takımlarından birisiydi. Ancak finalin kapısından döndü ve yine Spor Toto 1. Lig’e hasret kaldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ve yönetiminin verdiği emeklerin, gösterdiği çabanın bir üst ligle taçlandırılması çok iyi olacaktı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’u en son Karagümrük’ü evinde 1-0 yendiği maçta izledim. Takım halinde yüksek kapasite ile yorulmadan ve oyunu total bir biçimde oynadı. Karagümrük dosdoğru bir atak bile geliştiremedi. Ancak başta hücumdaki yaratıcılığın eksikliğini hissetti. Tek kelimeyle bir üst lig Manisa Büyükşehir’in hakkıydı. Ancak olmadı. Manisa Büyükşehir yönetiminin ortak aklıyla eksikliklerin iyi tespit edilip çözülmesi futbolun beşiği olan Manisa’da Spor Toto 1. Lig’e çıkmak adına Manisalının hakkıdır diye düşünüyorum.

Bülent Buda: Güçlü bir yönetim, kaliteli bir teknik birim, seçenekli bir oyuncu grubuyla ilk yıllarında Play Off’a ulaşmaları bir başarı olarak nitelendirilebilir. Play Off’da bir farkla önde gittikleri Karagümrük maçında erken ve talihsiz bir golle geriye düşünce maçı döndüremediler ve ilk yıllarında Play Off’a elveda dediler. Bu aşamada öyle yakınacak bir durum yok. Oynadıkları sert ve güçlü bir ligdi. Eğer Play Off’tan çıksalardı çok büyük bir başarı olacaktı.

Yeni sezonda sizce Manisa Büyükşehir Belediyespor hangi bölgelere takviye yapmalıdır?

Fatih Tanfer: Manisa Büyükşehir Belediyespor’un geçtiğimiz sezon iki beki Mehmet Yılmaz ve Erhan 2. Lig’in iki yönlü oynayan en etkili bekleriydi. Orta alan ile defans arasında istenilen uyum bir türlü sağlanamadı. Alan ve adam paylaşımındaki yapılan hatalar nedeniyle çok basit goller yediler. Oyun anlayışı açısından çok dalgalı bir performans sergilediler. Hiç unutmuyorum Menemen’de 10 kişi oynamalarına rağmen Menemenspor karşısında gösterdikleri müthiş performansa hayran olmamak elde değildi. Aynı Manisa BŞB, kendi evinde oynadığı bazı maçlarda isteksiz, sadece kontrol oyununu benimseyen bir anlayışla oynaması bu olumsuz tabloyu ortaya çıkardı. Bugüne kadar Teknik Sorumlu İlker Püren ile anlaşıldı. Onun önderliğinde takıma dahil edilen ve mevcut kadroda tutulan oyuncular ile Manisa BŞB yine fırtınalar estirecektir.

Bülent Buda: Bir futbol kulübü için yönetim istikrarı çok değerlidir. Bunun yanı sıra Levent Devrim’in yeni konumuyla teknik birime vereceği katkı ve destekler de çok önemlidir. Artık ligi iyi tanıyorlar. Hangi bölgeleri güçlendireceklerini de iyi biliyorlar. Bu bilinçle oluşturulacak yeni sezon kadrosu yine yarışmacı kimliğiyle tekrar zirveye oynayacaktır. Bundan hiç kuşkum yok.