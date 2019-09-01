Manisa FK açılışı evinde yapıyor

Mümin Özkasap Tesisleri’nde saat 17.00’de başlayacak müsabakada Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Yeni yapılanmayla sezona iddialı giren siyah beyazlılarda Teknik Direktör İsmail Ertekin, lige galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, “Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. İyi bir ekip kurduk. Oyuncularımın hırslarından memnunum. Yapmış olduğumuz tüm çalışmaların karşılığını bugün Zonguldak Kömürspor maçıyla taraftarımızın önünde alacağız. İlk maçlar zordur ama taraftarımızın desteğiyle kazanacağımıza inanıyorum” dedi.