01.09.2019 - 07:50
Manisa FK açılışı evinde yapıyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezon öncesi şirketleşerek isim, renk ve logo değişikliğine giden, yaptığı flaş transferlerle hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü, sezonun ilk maçında bugün evinde Zonguldak Kömürspor’la karşı karşıya gelecek.
Mümin Özkasap Tesisleri’nde saat 17.00’de başlayacak müsabakada Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Yeni yapılanmayla sezona iddialı giren siyah beyazlılarda Teknik Direktör İsmail Ertekin, lige galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, “Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. İyi bir ekip kurduk. Oyuncularımın hırslarından memnunum. Yapmış olduğumuz tüm çalışmaların karşılığını bugün Zonguldak Kömürspor maçıyla taraftarımızın önünde alacağız. İlk maçlar zordur ama taraftarımızın desteğiyle kazanacağımıza inanıyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.