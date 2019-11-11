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    HaberlerEge HaberleriManisa FK affetmedi
    11.11.2019 - 01:05 |

    Manisa FK affetmedi

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta fırtınalar estiren Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Afjet Afyonspor’u da 2-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Profesyonel liglerde en çok kazanma, en çok gol atma ve en çok puan toplama rekorlarını elinde bulunduran siyah beyazlılarda galibiyetin golleri 37. dakikada Serdar Deliklitaş, 65. dakikada da Çağrı Giritlioğlu’nda geldi. Manisa ekibi Afyon deplasmanından da 3 puanla dönerek liderliğini korudu. En yakın takipçisi Samsunspor’la olan puan farkını 6’da tuttu.

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